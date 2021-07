Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sexau: Diebstahl von drei Palmen

Freiburg (ots)

In der Nacht von Montag (26.07.) auf Dienstag (27.07.) wurden insgesamt drei Palmen in Kunststoffkübeln (2x ca. 150 cm und 1x50 cm groß), von einem Außenbereich einer Gastwirtschaft in der Dorfstraße entwendet. Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat, möge sich beim Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, melden.

