POL-FR: Friedenweiler: Brandmeldealarm in Seniorenheim

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend den 27.07.2021, gegen 20:30 Uhr, kam es in einem Seniorenheim in Friedenweiler zur Auslösung eines Brandmeldealarms.

Nach erster Lagemeldung wurde bekannt, dass bei einem Halogenstrahler im Flur des Gebäudes eine leichte Rauchentwicklung entstand. Dadurch wurde direkt über dem Strahler eine Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Rauchentwicklung dürfte laut Angaben der Freiwilligen Feuerwehr durch einen technischen Defekt entstanden sein. Die Ursache konnte durch die Feuerwehr sofort behoben werden, sodass weder Sach-/ noch Personenschaden entstand. Neben Polizei und Rettungsdienst war die Freiwillige Feuerwehr mit 46 Feuerwehrleuten im Einsatz.

