POL-FR: Löffingen: Vorfahrt missachtet

Freiburg (ots)

Am 27.07.2021, gegen 21:12 Uhr, befuhr eine 46-jährige Pkw-Fahrerin die Bittengasse in Fahrtrichtung Westen. An der Einmündung missachtete sie die Vorfahrt des 23-jährigen Fahrers eines Pkws, welcher die Bittengasse in südlicher Richtung befuhr. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen, verletzt wurde keiner der beiden Beteiligten.

