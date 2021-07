Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March/ Freiburg-Hochdorf: 31jähriger verursacht zwei Verkehrsunfälle - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Bereits am 23.07.2021, gegen kurz vor 20:00 Uhr, kam es im Bereich March/ Hugstetten und Freiburg-Hochdorf zu zwei kurz aufeinanderfolgenden Verkehrsunfällen. In beiden Fällen wurde voneinander unabhängig und übereinstimmend dasselbe Fahrzeug als Verursacher gemeldet.

Der erste Unfall ereignete sich in Hugstetten auf der Landstraße in Höhe der Dorfstraße. Hier befuhr der Unfallverursacher die Landstraße in Richtung Hochdorf und überholte einen Kleinwagen. Hierbei kam ihm ein weiterer Pkw entgegen, mit dem es laut Zeugen zu einem Streifschaden gekommen sei. Zu diesem Unfall sind die weiteren Beteiligten (überholtes Fzg. und das entgegenkommende Fzg.) bislang unbekannt.

Der zweite Unfall ereignete sich wenige Minuten später auf der Hochdorfer Straße in Richtung Hochdorf kurz vor der Ortseinfahrt. Hier wurde ebenfalls ein Pkw überholt. Nach dem überholen kam der Fahrer beim wiedereinordnen auf den Grünstreifen, übersteuerte sein Fahrzeug und kam in den Gegenverkehr. Dabei kollidierte er mit dem Heck des entgegenkommenden Autos.

Neben den zwei verursachten Verkehrsunfällen, hatte der Fahrer offensichtlich abgemeldete Kennzeichen eines anderen Fahrzeuges an seinem grauen Nissan Note angebracht.

Bei dem zweiten Unfall kam es zu einem Sachschaden in Höhe von 4000 Euro. Informationen zum ersten Unfall liegen hierzu bislang nicht vor.

Die Polizei konnte als Unfallverursacher einen 31jährigen Mann ermitteln.

Nun sucht die Polizei Zeugen der Unfallereignisse sowie die Geschädigte Person des ersten Unfallgeschehens. Sachdienliche Hinweise bitte unter der Rufnummer: 0761 8820 3100 melden.

