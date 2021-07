Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Raub auf Tankstelle

Hamm-Herringen (ots)

Am Sonntag, 11. Juli, 22.30 Uhr, kam es zu einem Raub auf eine Tankstelle auf der Dortmunder Straße. Der Täter flüchtete mit Bargeld vom Tatort.

Der Täter betrat den Verkaufsraum "wie ein normaler Kunde" - so die Mitarbeiterin. Als der Unbekannte die Verkaufstheke erreichte, legte er einen Jutebeutel auf die Durchreiche und forderte die Mitarbeiterin auf, Bargeld herauszugeben. Zeitgleich zog er seinen Pullover hoch und deutete auf eine schwarze Pistole in seinem Hosenbund. Nachdem die Kassiererin einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag in den Beutel packte, flüchtet der Räuber vom Tatort.

Der unbekannte Mann ist zirka 1,75 Meter groß, hat kurze rote Haare und trug eine Brille. Sein Gesicht war mit einer Schutzmaske bedeckt und er war mit einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet.

Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mg)

