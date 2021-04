Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln/Dingden - Holzhütten aufgebrochen

Hamminkeln (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von Donnerstag, 18.30 Uhr, bis Sonntag, 08.30 Uhr, mindestens neun Holzhütten an Fischteichen an den Straßen Kahlenberg und Finkenberg auf. Sie erbeuteten u.a. Werkzeug und Gartengeräte.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hamminkeln, Tel.: 02852 / 966100, entgegen.

