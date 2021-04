Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Geldautomat in Büderich gesprengt

Wesel (ots)

Unbekannte haben in den frühen Morgenstunden des heutigen Montags versucht, einen Geldautomaten in Büderich zu sprengen.

Eine Zeugin hörte gegen 02.45 Uhr einen lauten Knall und rief daraufhin die Polizei.

Die Beamten stellten dann fest, dass der Automat an der Weseler Straße zwar beschädigt war, die Täter aber nicht an das Bargeld gelangt waren. Da sie vor Ort einen sprengstoffartigen Gegenstand fanden, rückte ein Entschärfer des LKA an.

Eine sofort ausgelöste Fahndung nach den Geldautomatensprengern verlief negativ. Aus diesem Grund sucht die Polizei in Wesel jetzt Zeugen, die weitere Hinweise geben können.

Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0281-107-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell