Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Wohnmobil gestohlen

Schermbeck (ots)

Unbekannte stahlen am Freitag, in der Zeit von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr, ein weißes Wohnmobil (Fiat Eura Mobil). Das Fahrzeug parkte an der Maassenstraße und ist auf das amtliche Kennzeichen WES-KE 828 zugelassen.

Hinweise nimmt die Polizei Hünxe, Tel.: 02858 / 918100, entgegen.

