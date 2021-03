Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Leistungserschleicher ertappt: Haftbefehl

Magdeburg/Burg (ots)

Am Montag, den 8. März 2021 wurde die Bundespolizei am Magdeburger Hauptbahnhof gegen 16:00 Uhr durch einen Kundenbetreuer der Deutschen Bahn um Unterstützung gebeten: In seinem Regionalexpress auf der Strecke Burg - Magdeburg befand sich ein Reisender, der keinen erforderlichen Fahrschein besaß und sich zudem auf der Zugtoilette versteckte. Nach Ankunft des Zuges am Hauptbahnhof kontrollierte eine Streife den Mann aus Guinea-Bissau. Die sich anschließende fahndungsmäßige Überprüfung seiner Personalien im Datensystem der Polizei ergab, dass der 25-Jährige seit Oktober vergangenes Jahr durch die Staatsanwaltschaft Stendal per Vollstreckungshaftbefehl gesucht wurde. Demnach verurteilte ihn das Amtsgericht Burg im Juli 2019 wegen mehrerer Schwarzfahrten zu einer Freiheitsstrafe von 30 Tagen oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 300 Euro. Da er lediglich 40 Euro der Geldstrafe beglich, unbekannten Aufenthaltes war und sich dadurch der Vollstreckung entzog, erging der Haftbefehl. Der Mann wurde festgenommen und mit zur Dienststelle genommen. Bei der sich anschließenden Durchsuchung fanden die Bundespolizisten 169 Euro bei dem Verurteilten. Daraufhin hielten sie Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft. Diese ordnete die Teilzahlung der 169 Euro an. Anschließend konnte der Mann die Dienststelle wieder verlassen. Ihm wurde nochmals erläutert, dass weiterhin 91 Euro seiner Geldstrafe offen sind und er auch diese zeitnah bezahlen sollte. Zudem wurde eine weitere Strafanzeige wegen der aktuellen Leistungserschleichung gefertigt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell