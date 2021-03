Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 17 Diebstähle: Untersuchungshaftbefehl für Langfinger

Magdeburg (ots)

Am Samstag, den 6. März 2021 klickten bei einem 30-Jährigen aus Bosnien und Herzegowina die Handschellen. Der Mann wurde seit 2018 sowohl durch die Staatsanwaltschaft Trier, als auch durch das Amtsgericht Trier gesucht. Bei einer fahndungsmäßigen Kontrolle durch die Bundespolizei in Magdeburg gegen 16:10 Uhr kamen zwei Ersuchen bezüglich des aktuellen Aufenthaltsortes der Staatsanwaltschaft Trier und ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichtes Trier zum Vorschein. Demnach werden dem Gesuchten aus dem Jahr 2018 zwei Zigarettendiebstähle aus zwei verschiedenen Supermärkten zur Last gelegt. Da er zuvor bereits wegen 15 weiteren, zum Teil besonders schweren Diebstählen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und fünf Monaten auf Bewährung verurteilt wurde, erging der Haftbefehl. Der Mann entzog sich durch Flucht den Strafverfahren und war seitdem nicht mehr auffindbar. Aufgrund der letzten beiden Diebstähle muss er damit rechnen, dass die Bewährung aufgehoben und er ins Gefängnis muss. Er wurde durch die Bundespolizisten festgenommen und am gleichen Tag einem Haftrichter des Amtsgerichtes Magdeburg vorgeführt. Dieser bestätigte den Haftbefehl und der Mann wurde gegen 20:00 Uhr an die Justizvollzugsanstalt Burg übergeben. Darüber wurden die beiden Behörden in Trier schriftlich in Kenntnis gesetzt. Da der Mann weder einen Pass, noch einen Aufenthaltstitel für Deutschland vorweisen konnte, wurde weiterhin ein Ermittlungsverfahren wegen der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthaltes in der Bundesrepublik Deutschland eröffnet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell