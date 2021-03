Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 22-Jähriger läuft auf Eisenbahnbrücke

Stendal, Hämerten (ots)

Am 3. März 2021 gegen 08:40 Uhr holten Polizisten des Reviers Stendal einen 22-Jährigen von den Bahngleisen. Dieser hatte die Eisenbahnbrücke bei Hämerten, die über die Elbe führt, betreten und bewegte sich nun auf dieser in Richtung Schönhausen. Umgehend wurde auch die Bundespolizei in Stendal informiert, die veranlasste, dass die Bahnstrecke Stendal-Rathenow für den Zugverkehr gesperrt wurde. Die Landespolizisten forderten den Mann auf die Brücke, bzw. die Gleise zu verlassen. Dieser Aufforderung kam er nach und die Beamten führten ihn anschließend von der Brücke herunter. Da der 22-Jährige psychisch auffällig war, wurde ein Rettungswagen angefordert, der ihn in eine Klinik mitnahm. Eine Einweisung erfolgte nicht und er wurde auf freien Fuß belassen. Jedoch wird sich der Deutsche wegen seines unerlaubten Aufenthaltes auf den Gleisen verantworten müssen. Durch die Streckensperrung verspäteten sich fünf Züge mit insgesamt 76 Minuten.

Da unerlaubte Gleisaufenthalte keine Seltenheit darstellen, weist die Bundespolizei wiederholt auf die damit verbundenen Gefahren und mögliche schwerwiegende Folgen dieses Fehlverhaltens hin: Die Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft sehr spät wahrgenommen werden. Außerdem geht von den vorbeifahrenden Zügen eine enorme Sogwirkung aus, die ebenfalls zu gravierenden, wenn nicht sogar zu tödlichen Unfällen führen kann. Der Bremsweg eines Zuges bei 100km/h kann bis zu 1000 Metern betragen.

Kostenlose Flyer zu dieser Problematik stellt die Bundespolizei gern zur Verfügung.

