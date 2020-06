Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 200605.3 Ascheberg: Zeugen nach versuchtem Raub gesucht

Ascheberg (ots)

Donnerstagnachmittag ist es in Ascheberg zu einem versuchten Raub auf eine 81-Jährige gekommen. Der Täter flüchtete jedoch ohne Beute. Die Frau blieb körperlich unverletzt.

Nach Angaben der 81 Jahre alten Seniorin sei sie gegen 16:50 Uhr durch die Unterführung am Bahnhof in Richtung Meisenweg gegangen, als sie in der Unterführung von einer männlichen Person mit einem Messer bedroht worden sei. Dieser habe Bargeld gefordert. Die Frau habe den Täter in ein Gespräch verwickelt und ihn überzeugen können, von seinem Vorhaben abzulassen. Daraufhin soll er zu Fuß und ohne Beute in Richtung Bahnhofstraße geflüchtet sein.

Sie beschrieb ihn als etwa 20 Jahre alt, ca. 170cm groß, von schmaler Statur und mit dunklem, gebräuntem Teint. Er soll deutsch mit Akzent gesprochen und dunkle Kleidung getragen haben.

Die Plöner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Möglich ist, dass sich der Täter aufgrund des regnerischen Wetters schon längere Zeit in der Unterführung aufgehalten haben könnte und Passanten aufgefallen ist. Hinweise nimmt die Polizei unter 0431 / 160 3333 entgegen.

Matthias Arends

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell