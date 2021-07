Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Einbruch in Getränkemarkt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Unbekannte Täter versuchten am Sonntag, 11. Juli in der Zeit zwischen 3.30 Uhr und 4 Uhr in einen Getränkemarkt auf der Römerstraße einzubrechen. Die Einbrecher warfen mit einem Stein die Glasscheibe der Ausgangstür ein. Die Täter gelangten nicht in das Objekt. Bei Eintreffen der Polizei flüchteten zwei Jugendliche vom Tatort in südliche Richtung. Die beiden waren hell gekleidet und führten eine große Henkeltasche mit sich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381-9160 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.

