POL-HAM: Aufmerksame Nachbarin stört Dieb bei Wohnungseinbruch

Hamm-Westen (ots)

Am Freitag, 09. Juli gegen 17.40 Uhr, drang ein Unbekannter in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Viktoriastraße, ein. Durch eine Bewohnerin im Obergeschoss wurden Geräusche aus der Erdgeschoss wahrgenommen. Als diese laut auf sich aufmerksam machte und in den Hausflur trat um nachzusehen, sah sie den unbekannten Täter fluchtartig die Wohnung im Erdgeschoss, ohne Tatbeute, verlassen. Beschädigungen an Wohnungs- und Haustür konnten ebenfalls nicht festgestellt werden. Der Flüchtige konnte wie folgt beschrieben werden: Zirka 40 - 50 Jahre alt, 165 cm bis 175 cm groß, eine stabile Statur sowie grau-weiße, kurze Haare. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ja)

