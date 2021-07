Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Polizeianwärter/-innen begrüßt - Praktikum beginnt

Bild-Infos

Download

Hamm (ots)

25 Kommissaranwärterinnen und -anwärter des Einstellungsjahrgangs 2020 wurden am Freitag, 9. Juli, von der stellvertretenden Behördenleiterin Adriane Klostermann und dem Leiter der Direktion Gefahrenabwehr/ Einsatz, Polizeidirektor Jörg Heun, im Polizeipräsidium Hamm begrüßt.

Nach Theorieblöcken in der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen lernen sie nun in Hamm die Praxis kennen. Auf das Praktikum wurden sie durch Trainings an den Polizeischulen in Selm und Stukenbrock vorbereitet. Im realen Dienst begleiten sie erfahrene und speziell fortgebildete Polizistinnen und Polizisten auf Schritt und Tritt. Das Praktikum endet am 31. August, danach geht es mit dem theoretischen Unterricht weiter.(mg)

Haben Sie Interesse am Polizeiberuf? Für Schülerinnen und Schüler mit Realschulabschluss gibt es einen neuen Weg zur Polizei NRW. Die Bewerbungsphase für die Fachoberschule Polizei läuft noch bis zum 8. Oktober 2021, Beginn des Schuljahres ist am 1. August 2022. DieserWeitere Infos gibt es unter https://urldefense.com/v3/__https://www.genau-mein-fall.de/nextlevel/__;!!CDEAlwT0NrXt4OelCOfxs2xJ_dQ7U9AwkbIcE2Y3!6x_reCM2eoXPiVgzn-Ra9CD5IKFFXca4vJ4SD2u7NUCj7X3kh3h4ZMSZofMXtGhzTOeiAmBaq5oHCw$ [genau-mein-fall[.]de]

Für diejenigen, die die Schule bereits mit einem Abitur abschließen, ist das duale Studium zur Polizeikommissarin/zum Polizeikommissar der perfekte Einstieg. Auch hier läuft die Bewerbungsfrist noch bis zum 8. Oktober 2021, das Studium beginnt dann zum 1. September 2022. Unter https://urldefense.com/v3/__https://www.genau-mein-fall.de/index.html__;!!CDEAlwT0NrXt4OelCOfxs2xJ_dQ7U9AwkbIcE2Y3!6x_reCM2eoXPiVgzn-Ra9CD5IKFFXca4vJ4SD2u7NUCj7X3kh3h4ZMSZofMXtGhzTOeiAmBtjGSlng$ [genau-mein-fall[.]de] finden sich Informationen zu den Bewerbungsvoraussetzungen und Co.

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell