Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mit dem Bus ins Gewahrsam

Hamm-Heessen (ots)

Nicht ganz freiwillig haben zwei Männer aus Hamm am Donnerstag, 7. Juli, 16.45 Uhr, einen Bus An der Marienkirche in Heessen verlassen. Zuvor zerstörte das Duo Teile der Bushaltestellenwerbung und warf sie auf die Straße - Polizisten nahmen die beiden in Gewahrsam.

Ein Zeuge meldete der Polizei die beiden Männer aus Hamm und Renchen (31 und 29 Jahre alt). Erst rissen sie die Werbung ab und hatten dann noch die Idee, die Werbung auf vorbeifahrende Autos zu werfen. Bei der Aktion kam es glücklicherweise zu keinen gefährlichen Situationen.

Bevor die Polizei eintraf wollten die Männer mit dem ankommenden Bus von der Örtlichkeit flüchten - Zeugen verhinderten die Abfahrt des Linienbusses und lotsten die eintreffenden Einsatzkräfte direkt in die hinteren Reihen des langen Vehikels aus dem öffentlichen Personennahverkehr. Doch den Beamten schlug widererwartend nicht Reue und ein schlechtes Gewissen entgegen, sondern Aggression und ein versuchter Kopfstoß. Deshalb erreichten die beiden Männer nicht ihre Wunschhaltestelle, sondern wurden ohne weitere Zwischenstopps dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Eine Richterin bestätigte die Sicht der Polizei und ordnete eine Ingewahrsamnahme bis Freitagmorgen an.(mg)

