Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Hamm-Berge (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 10. Juli, an der Ostdorfstraße, unweit der Zufahrt zum Freibad Süd, wurde ein 49-jähriger Pedelec-Fahrer aus Hamm leicht verletzt. Gegen 13 Uhr befuhr er mit seinem Pedelec den nördlichen Gehweg in Fahrtrichtung Osten, als eine 64-jährige Skoda-Fahrerin mit ihrem Pkw aus einer Grundstückseinfahrt fuhr. Es kam zum Zusammenstoß und der Radfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 250 Euro.(mw)

