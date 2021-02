Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/Landau-Süd - Zu schnell in die Ausfahrt

Bild-Infos

Download

A65/LD-Süd (ots)

Am vergangenen Samstagmorgen (30.01.2021, 3 Uhr) fuhr ein 20 Jahre alter Opel-Fahrer von der A65 bei der AS LD-Süd von der Autobahn und verlor vermutlich in einer langgezogenen Rechtskurve infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam ins Schleudern und kollidierte mit der linken Schutzplanke. Dabei wurde sein Fahrzeug über die Fahrbahn geschleudert und total beschädigt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell