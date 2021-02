Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Aufkleber lösen Polizeieinsatz aus

Germersheim (ots)

Zu einem Einsatz der anderen Art kam es gestern Abend auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Germersheim. Ein aufmerksamer Passant stellte in der Dunkelheit an einem geparkten PKW mehrere Einschusslöcher fest. Die verständigte Polizei konnte bei einer Überprüfung jedoch schnell Entwarnung geben. Bei den Einschusslöchern handelte es sich lediglich um Aufkleber. Der Eigentümer des Fahrzeugs bestätigte dies. Dass seine außergewöhnlichen Aufkleber für derart Aufmerksamkeit sorgen werden, hatte er nicht erwartet.

