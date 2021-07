Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt, L156 - Radfahrer von Pkw erfasst

Freiburg (ots)

Am 27.07.2021, gg. 11:39 Uhr befährt ein Radfahrer den Radweg entlang der Neustädter Straße in Fahrtrichtung Neustadt. Vom Spiegelhaldenweg kommend, möchte der Fahrer eines Paketdienstes mit seinem Sprinter den Radweg überqueren, um auf die L156 einzufahren. Hierbei übersieht er den von rechts kommenden Radfahrer Es kommt zur Kollision zwischen Radfahrer und Pkw-Fahrer, wobei der Radfahrer stürzt und dabei verletzt wird. Der Radfahrer wird zur weiteren ärztlichen Versorgung durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/9336-0, in Verbindung zu setzen.

RTN/ca

