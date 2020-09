FW-GL: Bundesweiter Warntag: Auch in Bergisch Gladbach heulen am 10. September um 11 Uhr die Sirenen

Feuerwehr Bergisch Gladbach

Bundesweiter Warntag: Auch in Bergisch Gladbach heulen am 10. September um 11 Uhr die Sirenen

Bergisch Gladbach

Am Donnerstag, den 10. September, findet der erste bundesweite Warntag statt. Auch die Sirenen in der Kreisstadt werden um 11 Uhr zur Probe heulen.

Seit dem vergangenen Jahr gibt es im Stadtgebiet von Bergisch Gladbach wieder ein flächendeckendes Sirenenwarnnetz, damit bei einer möglichen Gefahrenlage potenziell betroffene Menschen erreicht werden können. Größere Schadensereignisse können die Sicherheit und das Eigentum der Bürgerinnen und Bürger gefährden. Durch die Warnung vor Ort sind die Menschen informiert und können schnellstmöglich reagieren.

Für den Fall einer Warnung wird einheitlich in ganz Deutschland ein einminütiger auf- und abschwellender Heulton verwendet, zur Entwarnung ein einminütiger Dauerton.

Neben dem flächendeckenden Ausbau des Sirenennetzes sind weitere Systeme wie Rundfunksender und App-Server an das Modulare Warnsystem (MoWaS) des Bundes angeschlossen und können an Endgeräte wie Radios und Warn-Apps (z. B. Warn-App NINA) Warnungen versenden. Auch in sozialen Netzwerken werden die Warnungen verbreiten.

Der landesweite Warntag und die Probewarnung haben zum Ziel, die Bürgerinnen und Bürger für das Thema Warnung der Bevölkerung zu sensibilisieren, Funktion und Ablauf der Warnung besser verständlich zu machen und auf die verfügbaren Warnmittel (z. B. Sirenen, Warn-Apps, digitale Werbeflächen) aufmerksam zu machen. Der Warntag will dazu beitragen, das Wissen um die Warnung in Notlagen zu erhöhen und damit die Selbstschutzfähigkeit zu unterstützen. Sobald die Menschen in der Stadt das Sirenensignal hören, sollen sie sich über die (sozialen) Medien informieren und bspw. Rundfunkgeräte einschalten. Die nun einheitlichen Sirenensignale sollen bekannter werden.

Die Feuerwehr Bergisch Gladbach prüft am Warntag die 18 Sirenenstandorte im Stadtgebiet und freut sich über Rückmeldungen aus der Bevölkerung in den sozialen Netzwerken oder per E-Mail unter sirenenwarnung@stadt-gl.de.

Der Warntag findet künftig jährlich deutschlandweit an jedem zweiten Donnerstag im September statt. Weitere Informationen gibt es unter www.warnung-der-bevoelkerung.de.

