Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unfallflucht im Kreisverkehr - Zeugen gesucht

Müllheim (ots)

Bereits am 22.07.2021, gegen 18:00 Uhr, ereignete sich im Kreisverkehr Schwarzwaldstraße / Goethestraße / Nußbaumallee ein Verkehrsunfall, bei welchem ein PKW und eine Radfahrerin beteiligt waren. Die Radfahrerin fuhr zum Unfallzeitpunkt bereits in dem Kreisverkehr. Der PKW-Fahrer fuhr auf der Schwarzwaldstraße in Richtung Westen. Beim Einfahren in den Kreisverkehr missachtete er die Vorfahrt der Radfahrerin, welche in Folge stark abbremsen musste und zu Fall kam. Der PKW-Fahrer hielt zwar kurz an und gab der Radfahrerin die Schuld an dem Unfall, anschließend stieg er aber wieder in sein Fahrzeug und fuhr davon. Die Fahrradfahrerin zog sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu, der Unfall wurde der Polizei erst nachträglich gemeldet. Zum Verursacherfahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen weißen Transporter mit auswärtigem Kennzeichen gehandelt haben soll. Der männliche Fahrzeugführer soll ca. 45 Jahre alt sein, näher beschreiben konnte die Geschädigte ihn nicht.

Nach Angaben der Geschädigten hatte eine andere Radfahrerin den Unfall beobachtet, deren Personalien sind allerdings bislang nicht bekannt. Gesucht werden die fragliche Fahrradfahrerin sowie weitere Zeugen, welche Angaben zu dem PKW bzw. dessen Fahrer machen können. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07631/1788-0 beim Polizeirevier Müllheim zu melden.

RM/FH

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell