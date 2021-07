Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Binzen: Unfall auf der Autobahn - Polizei sucht Unfallgegner und Zeugen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 23.07.2021, vermutlich zwischen 14.00 und 15.30 Uhr, kam es auf der Autobahn A 98, Fahrtrichtung Lörrach, in Höhe des Parkplatzes bei Binzen, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem grauen BMW sowie einem weiteren unbekannten Fahrzeug. Der Fahrzeughalter des BMWs konnte mittlerweile ermittelt werden. Aufgrund der Spurenlage könnte es sich bei dem anderen beteiligten Fahrzeug um einen Lkw handeln. Der Sachschaden an dem BMW beträgt etwa 10.000 Euro. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht nun den Fahrer vom Lkw, beziehungsweise Zeugen, welche zum Unfallhergang sachdienliche Hinweise geben können.

