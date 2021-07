Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch bei Juwelier - Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro erbeutet

Landau (ots)

Ein bislang unbekannter Täter schlug am 09.07.2021 gegen 03:00 Uhr das Schaufenster eines Juweliers am Kleinen Platz ein und entwendete Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro. Der Täter wurde bei der Tatausführung von Passanten bemerkt und flüchtete in Richtung Rathausplatz. Der Mann wäre dunkel gekleidet gewesen und hätte eine Kapuze getragen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341/287-0 oder unter der Email kilandau@polizei.rlp.de entgegen.

