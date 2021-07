Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zeugenaufruf nach Filmriss - Hund und Handtasche verschwunden

Freiburg (ots)

Am vergangenen Samstag, 24.07.2021, wurde eine Frau gegen 14:00 Uhr auf der Wache des Polizeireviers Freiburg-Nord vorstellig, die angab nach einem Filmriss ihren Hund und ihre Handtasche zu suchen. Nach eigenen Angaben habe die 43-Jährige am Vorabend im Colombipark u.a. Alkohol konsumiert. An Weiteres könne sie sich nicht mehr erinnern. Ihr Hund sowie ihre Handtasche fehlen seither. Die weiteren Abklärungen ergaben, dass die Frau wohl gegen Mitternacht bewusstlos und in stark alkohollisiertem Zustand von einer Frau im Seepark aufgefunden und im weiteren in ein Krankenhaus gebracht wurde. Konkrete Hinweise auf ein Sexualdelikt ergaben sich nicht.

Bei ihrem Hund handelt es sich um eine 11jährige Jack Russell / Korkie-Mischlingshündin, in schwarz-weiß, welche ein rotes Halsband mit Schweizer Kreuz sowie eine Tassomarke am Halsband trägt. Der Hund hört auf den Namen Lumi.

Bei der Handtasche handelt es sich ihren Angaben nach um eine Kunstlederhandtasche mit Herzverzierungen, in schwarz-weißer Farbe mit Bargeld sowie Wertgegenständen wie Handy und Hausschlüssel.

Wer kann Hinweise auf den Verbleib des Hundes oder der Tasche geben oder sachdienliche Angaben zur Aufklärung des Geschehens? Hinweise bitte rund um die Uhr an Tel: 0761-8822880.

