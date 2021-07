Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Graffiti an der Sporthalle verursacht hohen Sachschaden - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Mehrere Graffitis wurden von Unbekannte zwischen Samstag, 24.07.2021, und Montag, 26.07.2021, an die Fassade der Sporthalle in Maulburg gesprüht. Es wurden die Farben Rot und Lila verwendet und teilweise haben die Schriftzüge eine Länge von zirka 20 Metern. Der verursachte Sachschaden dürfte sich auf einen erheblichen Wert belaufen. Auch an einer Metzgerei in der Hermann-Burte-Straße wurden am Montag Schmierereien durch Graffiti gemeldet. Hier wurde ein blaues Hakenkreuz auf die Fassade gesprüht. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen am vergangenen Wochenende an der Sporthalle oder der Metzgerei gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/tb

