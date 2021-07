Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Einbruch in Bank - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Über das vergangene Wochenende (23.-26.07.2021) ist in eine Bank in Unterlauchringen eingebrochen worden. Zunächst hebelten der oder die Täter ein Fenster auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Danach wurde versucht, in den besonders gesicherten Raum vorzudringen, von wo aus die Geldautomaten bestückt werden. Dieser Aufbruchsversuch scheiterte. Möglicherweise wurden die Täter auch gestört. Ebenfalls machten sich die Täter an einem Außenfenster zu diesem Raum zu schaffen. Ohne Diebesgut wurde die Örtlichkeit verlassen. Allerdings bleibt die Bank auf einem Gebäudeschaden von rund 3000 Euro sitzen. Die Polizei sucht Zeugen! Wer hat zwischen Freitagabend und Montagmorgen verdächtige Beobachtungen rund um die Bank in der Schulstraße Ecke Bundesstraße gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Tiengen (Kontakt 07741 8316-0) entgegen.

