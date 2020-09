Polizei Gütersloh

POL-GT: Suche nach vermissten 90-Jährigen erfolgreich abgeschlossen

Gütersloh (ots)

Rietberg-(LG)- Die Suche nach dem 90 Jahre alten Herrn Otto Zismann konnte am Sonntagvormittag erfolgreich abgeschlossen werden. Nach der Veröffentlichung über die Suchmaßnahmen gaben Zeugen einen entscheidenden Hinweis. Am späten Samstagnachmittag wurde Herr Zismann noch an der Gütersloher Straße in Neuenkirchen in Höhe der Einmündung zum Brüningsweg gesehen. Daraufhin verlagerte die Besatzung des Polizeihubschraubers Hummel 6 das Suchgebiet in den Bereich des Brüningswegs. Um 09.47 Uhr wurde die vermisste Person von der Hubschrauberbesatzung am Rande eines Maisfeldes lebend aber stark unterkühlt aufgefunden. Nachdem ein hinzugerufener Notarzt den Mann vor Ort behandelt hatte, wurde er mit einem RTW in ein Gütersloher Krankenhaus gebracht.

