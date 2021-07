Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Waldshut: Mit Videofahrzeug erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen dokumentiert

Freiburg (ots)

Am Freitag, 23.07.2021, war die Verkehrspolizei mit einem zivilen Videofahrzeug im Landkreis Waldshut präsent und hat erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen dokumentiert. Am Morgen wurde die B 34 zwischen Lauchringen und Klettgau überwacht. Ein 25-jähriger Autofahrer war dort mit bis zu 150 km/h unterwegs, zudem überholte er über eine Abbiegespur und Sperrflächen. Auf der L 149 bei Bernau wurde gegen 21.00 Uhr ein 21-jähriger Motorradfahrer gestoppt, der die Landstraße ebenfalls mit Geschwindigkeiten bis zu 150 km/h befahren hatte. Auf der A98 zwischen Bad Säckingen und Albbruck erreichte gegen 22:40 Uhr ein 24 Jahre alter Autofahrer sogar 200 km/h bei erlaubten 100 km/h. Einen Tunnel passierte er mit ca. 160 km/h bei zulässigen 80 km/h. Das Auto wies unzulässige technische Veränderungen auf. So waren unter anderem die Fahrwerkstieferlegung und die Rad-/ Reifenkombination nicht abgenommen. Der Endschalldämpfer war manipuliert, so dass der Wagen deutlich zu laut war. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

