Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw beim Einparken beschädigt

Uslar (ots)

Uslar (st)

21.05.21, 11.10 Uhr

Ein 69 Jähriger aus einem Uslarer Ortsteil stößt beim rückwärts Einparken in eine Parklücke in der Braustraße gegen den hinter ihm wartenden Pkw eines 53 Jährigen aus Einbeck. Durch den Zusammenstoß entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell