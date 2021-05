Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Übergabe der Sicherheitsberichte in der Polizeiinspektion Northeim

Northeim (ots)

NORTHEIM (köh) - Der Sicherheitsbericht 2020 wurde auch in diesem Jahr wieder an Vertreterinnen und Vertreter der Kommunalpolitik übergeben.

Der Sicherheitsbericht der Polizeidirektion Göttingen wird seit 2016 jährlich herausgegeben und gewährt spezifische Einblicke in die Arbeit der Polizei. Er enthält Informationen zu den Themen Einsatzmanagement, Kriminalitätsbekämpfung, Verkehrssicherheitsarbeit und Technik. Auch ein Rückblick auf sicherheitsrelevante Themen der Polizeiinspektion Northeim bleiben dem Lesenden nicht verwehrt. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie war es leider auch in diesem Jahr nicht möglich, den Sicherheitsbericht im Rahmen einer Konferenz zeitgleich allen zu präsentieren und in den gemeinsamen persönlichen Austausch vor Ort einzusteigen.

Polizeioberrätin Maren Jäschke, Leiterin der Polizeiinspektion, traf sich jeweils zu Einzelterminen mit der Landrätin Frau Astrid Klinkert-Kittel, dem Ersten Kreisrat, Herrn Jörg Richert, sowie dem Northeimer Bürgermeister Simon Hartmann. "Der Sicherheitsbericht zeigt erneut, dass sich die Menschen in Northeim sicher fühlen können. Ich danke den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten ausdrücklich für ihre sehr gute Arbeit in einer nicht einfachen Zeit mit sehr viele großen Herausforderungen", so Simon Hartmann, Bürgermeister der Stadt Northeim bei der Übergabe des Sicherheitsberichtes.

Die Landrätin Astrid Klinkert-Kittel zeigt sich erfreut über den außerordentlich positiven Sicherheitsbericht für das Jahr 2020: "Gerade in Krisenzeiten ist es besonders wichtig, einen verlässlichen und starken Partner wie die Polizeiinspektion Northeim an der Seite zu haben! Die Polizei stellt sich tagtäglich erheblichen Herausforderungen und leistet damit einen unverzichtbaren Beitrag zum Schutz unserer Bevölkerung." Die gestiegene Aufklärungsquote und die trendmäßig sinkenden Straftaten seien eindrucksvoller Beleg dafür.

Auch die jeweiligen Leiterinnen und Leiter der Polizeikommissariate Bad Gandersheim, Einbeck und Uslar bzw. deren Vertreter überreichten den Sicherheitsbericht 2020 an die örtlich amtierenden Bürgermeisterinnen und Bürgermeister.

Unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln wurde sich über die Sicherheitslage im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Northeim und der dazugehörigen Polizeikommissariate im kleinen Rahmen ausgetauscht. Die Bürgermeisterin der Stadt Einbeck, Frau Dr. Sabine Michalek und EPHK Stefan Roddewig, Leiter des örtlichen Polizeikommissariats, waren sich bei der Übergabe des Sicherheitsberichtes darüber einig: "Trotz einiger Erwähnungen im Sicherheitsbericht 2020 ist Einbeck eine sichere Stadt, in der die Arbeit der Polizei sehr geschätzt werde."

Die digitale Version des Sicherheitsberichtes 2020 kann auf der Homepage der Polizeidirektion Göttingen unter https://fcld.ly/sb2020 eingesehen werden. "Der Sicherheitsbericht 2020 eröffnet allen Interessierten Einblicke in die Arbeit Ihrer Polizei. Ich lade jede/n ein, sich einen eigenen Eindruck zu verschaffen und verspreche Ihnen eine kurzweilige Lektüre", so Polizeioberrätin Maren Jäschke, Leiterin der Polizeiinspektion Northeim.

Die Pressemeldung der Polizeidirektion Göttingen finden Sie unter nachfolgendem Link: https://bit.ly/3fDLmeA

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell