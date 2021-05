Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Haßloch/Pfalz (ots)

Am 12.05.2021 gegen 18:20 Uhr ereignete sich in Haßloch in der Böhler Straße ein Verkehrsunfall, bei dem beide beteiligten Pkw so stark beschädigt wurden, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Ein 19jähriger Pkw-Fahrer wollte aus der Raiffeisenstraße nach links auf die Böhler einbiegen und übersah dabei einen bevorrechtigten Pkw, so dass es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Glücklicherweise wurde kein Insasse verletzt, der Sachschaden wird auf mindestens 8000 Euro geschätzt.

