Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Weisenheim am Sand) - Randalierende Jugendliche/Heranwachsende

Weisenheim am Sand (ots)

Am 13.05.2021, gegen 00:00 Uhr, wurden der Polizeiinspektion Bad Dürkheim drei Jugendliche gemeldet, die im Bereich der L 522 zwischen Weisenheim am Sand und Freinsheim lautstark herumschreien würden und einige Pfosten einer Pferdekoppel kurz nach dem Ortsausgang Weisenheim am Sand beschädigt hätten. Aufgrund der detaillierten Personenbeschreibung einer Zeugin, konnten im Bereich der Ritter-von-Geißler-Straße in Weisenheim am Sand drei auf die Beschreibung passende Jugendliche bzw. Heranwachsende im Alter von 17 - 19 Jahren angetroffen und kontrolliert werden. Die sich zum Teil aggressiv verhaltenden Personen wollten sich gegenüber den Beamten nicht äußern. Gegen diese wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Die Gesamtschadenshöhe der beschädigten Pferdekoppel dürfte sich auf ca. 250,-EUR belaufen. Der Besitzer bzw. die Besitzerin der Pferdekoppel steht noch nicht fest und wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel.: 06322 963-0 oder per E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

