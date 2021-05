Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Wachenheim a.d.Weinstr.) - Wiederholte Fahrt unter Drogeneinfluss

Wachenheim a.d.Weinstr. (ots)

Am späten Abend des 12.05.2021 kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim einen 20-jährigen Fiat-Fahrer aus dem Landkreis Bad Dürkheim am Bahnhof in Wachenheim an der Weinstraße. Bei dem Fahrzeugführer konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Der 20-Jährige räumte ein in der Vergangenheit Cannabis konsumiert zu haben. Einen freiwilligen Drogenvortest lehnte er ab. Dem Fahrzeugführer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Dessen Führerschein wurde präventiv sichergestellt. Da der 20-Jährige bereits im April einen Pkw unter Drogeneinfluss führte, erwartet ihn nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige mit einer Geldbuße in Höhe von 1000,-EUR, 2 Punkten in Flensburg sowie einem 3-monatigem Fahrverbot. Darüber hinaus wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

