Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fiat bei Unfallflucht auf Parkplatz beschädigt

Espelkamp (ots)

Als ein Autofahrer am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr zu seinem auf dem Parkplatz gegenüber der Sparkasse am Wilhelm-Kern-Platz geparkten grünen Fiat Punto zurückkehrte, sah er eine Beschädigung an der Fahrzeugfront.

Das Auto hatte der Mann gegen 16.30 Uhr dort abgestellt. Weil sich der Unfallverursacher ohne seinen Pflichten nachzukommen von dem Parkplatz entfernt hatte, bitten die Ermittler nun um Hinweise zu ihm. Diese werden vom Verkehrskommissariat Lübbecke unter (05741) 2770 entgegengenommen.

