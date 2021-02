Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210210.3 Itzehoe: Einbruch in Fahrzeug

Itzehoe (ots)

Bereits in der vergangenen Woche ist es zu einem Einbruch in ein Firmenfahrzeug in Itzehoe gekommen. Der Täter entwendete Werkzeuge noch nicht bekannter Art und Menge, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Der Sprinter des Geschädigten stand in der Zeit vom 2. bis zum 4. Februar 2021 auf einem Parkplatz in der Kastanienallee. Ein Unbekannter suchte das Fahrzeug auf und drang auf unklare Weise in den Mercedes ein. Aus dem Inneren entwendete er diverse Werkzeuge.

Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

