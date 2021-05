Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Trunkenheitsfahrt und Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

28. Mai 2021 | Kreis Stormarn - 19.05.2021 - Bargteheide

Am 19. Mai 2021 fuhr gegen 17:45 Uhr ein weißer Ford Kuga mit OD Kennzeichen von Tremsbüttel nach Bargteheide.

Nach bisherigem Erkenntnisstand wurde der Ford auffällig geführt. Außerhalb der Ortschaften fuhr das Fahrzeug zwischen 30 und 80 km/h unter Ausnutzung der Gegenfahrbahn und dem Seitenstreifen. Im Tremsbütteler Weg in Bargteheide kam das Fahrzeug in Höhe der Straße Tannengrund wiederholt in den Gegenverkehr, so dass die entgegenkommenden Fahrzeuge nur durch starkes Abbremsen und Ausweichen einen Unfall verhindern konnten. Bei der Kontrolle des 64- jährigen Ford- Fahrers stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest konnte nicht durchgeführt werden. Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an und der Führerschein des 64- jährigen Bargteheiders wurde sichergestellt.

Die Polizei sucht Zeugen für die Straßenverkehrsgefährdung und die Fahrer der entgegenkommenden Fahrzeuge, insbesondere den Fahrer eines grauen Kleinwagens, der die entgegenkommende Kolonne anführte. Hinweise nimmt die Polizeistation Bargteheide unter der Telefonnummer: 04532/ 7071-0 entgegen.

Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck

Jacqueline Fischer, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell