Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Die B 317 befuhr am Montag, 26.07.2021, gegen 13.30 Uhr, ein 56 Jahre alter Mann mit seinem Porsche von Schopfheim kommend in Richtung Atzenbach. Auf Höhe Zell beabsichtigte ein Hyundai-Fahrer, vor ihm nach rechts in den Ellbogenweg abzubiegen. Dies erkannte der Porsche-Fahrer zu spät und wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Daraufhin kollidierte er mit der Bordsteinkante der dortigen Einmündung und sein Wagen prallte gegen den Hyundai. Der Porsche-Fahrer und auch der 34 Jahre alte Hyundai-Fahrer blieben unverletzt. Am Porsche entstand Sachschaden in Höhe von 15000 Euro, am Hyundai von 8000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell