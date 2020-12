Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Brexit-Nachfolgeabkommen abgeschlossen

SchwerinSchwerin (ots)

Nach jahrelangen Verhandlungen ist am 24.12.2020 ein Durchbruch bei den Verhandlungen zum Abkommen über die künftigen Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union gelungen.

Der Minister für Inneres und Europa des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Torsten Renz, dazu: "Es freut mich sehr, dass dieser Meilenstein nach so zähen Verhandlungen um den Brexit nun genommen wurde. Auch wenn die Briten aus der EU ausscheiden, bleiben sie unsere Nachbarn und engen Verbündeten. Ein möglichst weitgehendes Abkommen ist deshalb von beiderseitigem großem Interesse. Nun kommt es darauf an, dass das Abkommen gründlich aber zügig von den Regierungen der EU-Mitgliedstaaten und Großbritanniens geprüft und dann bestätigt wird. Anschließend kann die Ratifizierung im Europaparlament eingeleitet werden. Eine vorläufige Anwendbarkeit ist bereits ins Auge gefasst, so dass eine "No Deal" Situation nach dem Jahreswechsel vermieden werden kann. Aus Sicht Mecklenburg-Vorpommerns werden wir den wichtigen Kompromiss zu den Fischereirechten besonders genau anschauen. Mit den im Land davon betroffenen Unternehmen steht die Landesregierung bereits im Austausch."

Auch wenn das nun ausgehandelte Abkommen in Kraft tritt, wird es zum Jahreswechsel zu Änderungen vor allem im Handel mit Großbritannien kommen.

Informationen dazu und zum neuen Abkommen sind auf dem Europaportal der Landesregierung, www.europa-mv.de/Brexit, eingestellt. Für darüberhinausgehende Fragen ist ein Brexit Postfach, brexit@im.mv-Regierung.de, und eine Informationsnummer, 0385 588 2288, zu den Bürozeiten freigeschaltet.

