Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf- Verkehrsunfallflucht - Postfahrzeug beschädigt

BetzdorfBetzdorf (ots)

Am 04.01.2021, gegen 11:15 Uhr stellte eine 41-jähriger Zusteller sein Auslieferungsfahrzeug der Deutschen Post im Stadtgebiet Betzdorf, Elisabethstraße, ab. Als er von der Postzustellung an sein Fahrzeug zurückkehrte, stellte der Fahrer eine Beschädigung im Heckbereich des Lkw fest. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer kollidierte mit dem Postfahrzeug und flüchtete vom Unfallort, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen. Hinweise zum Unfallgeschehen und flüchtigen Fahrzeug an die Polizei Betzdorf.

