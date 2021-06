Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einsatzgeschehen auf der Dobbenwiese und der Innenstadt am Wochenende +++

Oldenburg (ots)

Nachdem die Polizei Oldenburg unter anderem bereits am vergangenem Wochenende verstärkte Kontrollen im Bereich der Dobbenwiese gefahren hat (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/4941330), sah das Einsatzkonzept der Polizei dieses Mal eine direkte und sichtbare Präsenz vor. Uniformierte Beamte befanden sich sichtbar auf der Wiese und sprachen Besucher direkt auf mögliches Fehlverhalten (wie z.B. Müllentsorgung, zu laute Musik) an. Ergänzend wurden erneut durch die Polizei an verschiedenen Standorten der Lärmpegel gemessen und Gespräche zu Anwohnern gesucht. Kräfte des Kriminaldienstes für Jugendsachen sowie Mitarbeiter des Jugendamtes waren unterstützend im Einsatz und überprüften das Publikum insbesondere mit Blick auf den Jugendschutz.

Wie schon die Feststellungen des vergangenen Wochenendes zeigten, hatten die meisten Besucher Verständnis für das Einschreiten der Polizei. Es konnte vielerorts ein Gespräch gesucht werden, Hinweise und Regelungen zum Beispiel zur Müllentsorgung und dem Abspielen von Musik wurden angenommen und umgesetzt.

Am Freitagabend befanden sich gegen 21.00 Uhr etwa 300 Personen auf der Wiese. Nachdem gegen 23:00 Uhr der Lärmpegel immer noch zu laut war und dieser einzelnen Personengruppen nicht zugeordnet werden konnte, erfolgte die Räumung der Wiese sowie des Kaiserteiches. Diese erfolgte überwiegend ruhig und mit Verständnis der Personen. Aus einer Gruppe von Jugendlichen heraus wurden während der Räumung zwei Flaschen in Richtung der Beamten geworfen und diese beleidigt, verletzt wurde hierdurch keiner. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Am Samstagabend befanden sich gegen 21:00 Uhr etwa 200 Besucher auf der Wiese, die Stimmung war unauffällig und friedlich. Bei Streifengängen der Beamten wurden auch hier die Besucher angesprochen, die Laustärke war an diesem Abend nicht außergewöhnlich. Einzelne Ruhestörungen konnten zugeordnet werden, diese Personen wurden angesprochen und zeigten Verständnis.

Durch die Einsatzkräfte wurden an diesem Abend eine Körperverletzung sowie ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen. Nach und nach verließen die restlichen Gruppen die Wiese, so dass am Samstag eine Räumung nicht erforderlich war.

An beiden Abenden wurden durch die Kräfte des Kriminaldienstes und des Jugendamtes Jugendliche angesprochen und erzieherische Gespräche geführt.

Mehr zu tun hatten die Polizeikräfte am Samstagabend allerdings anschließend in der Oldenburger Innenstadt, hierhin wanderten auch viele Besucher der Dobbenwiese ab. Nach Mitternacht war insbesondere in der Wallstraße ein starkes Menschenaufkommen festzustellen. Gemeldet wurden in der gesamten Innenstadt unter anderem mehrere Schlägereien, es wurden sechs Körperverletzungen aufgenommen und viele Streitigkeiten geschlichtet.

