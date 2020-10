Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zigarettenautomat gestohlen; Auto versucht aufzubrechen; Versuchter Einbruch in Bäckerei; Geld aus Kiosk entwendet; Schmuck gestohlen

Zigarettenautomat gestohlen

Wildeck - Unbekannte rissen zwischen Donnerstagmorgen (15.10.) und Freitagmorgen (16.10.) gewaltsam einen Zigarettenautomaten in der Thüringer Straße von der Wand. Sie transportierten ihr Dibesgut auf noch unbekannte Art und Weise ab, entnahmen Geld und Zigaretten und ließen den Automaten in der Nähe von Heringen/Kleinensee liegen. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 2.000 Euro; der Wert des Diebesguts circa 1.800 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auto versucht aufzubrechen

Bad Hersfeld - Unbekannte versuchten am frühen Mittwochmorgen (21.10.) vergeblich einen weißen Mercedes Benz Sprinter aufzubrechen. Das Fahrzeug stand in der Eisenacher Straße. Der Sachschaden beträgt circa 600 Euro.

Versuchter Einbruch in Bäckerei

Bad Hersfeld - Unbekannte versuchten am späten Dienstagabend (20.10.) in eine Bäckerei in der Dreherstraße einzubrechen. Dabei beschädigten sie eine Fensterscheibe. Der geschätzte Sachschaden beträgt 400 Euro.

Geld aus Kiosk entwendet

Ronshausen - Unbekannte stiegen zwischen Sonntagabend (4.10.) und Dienstagmorgen (20.10.) in den Kiosk in der Straße "Am Sportplatz" ein und stahlen eine geringe Menge Bargeld. Ein Sachschaden entstand nicht.

Schmuck gestohlen

Heringen - Unbekannte verschafften sich Dienstagvormittag (20.10.) gewaltsam Zugang zu einem Haus im Tannenweg und durchwühlten das Wohnzimmer des Hauses. Sie stahlen mehrere Schmuckstücke. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 1.000 Euro.

