Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen, Rhein-Neckar-Kreis: 65-jährige Frau wird Opfer eines angeblichen Microsoft-Mitarbeiters

Leimen, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 65-jährige Frau wurde am Dienstag Opfer eines angeblichen Microsoft-Mitarbeiters. Die Frau erhielt gegen 11:00 Uhr den Anruf eines unbekannten Mannes der vorgab vom Support-Team zu sein und dass auf dem PC der Frau ein Hacker- bzw. Virenangriff festgestellt worden wäre. Er überredete die Frau, ihm Fernzugriff zu ihrem PC zu gewähren und sich anschließend in ihr Onlinebanking-Konto einzuloggen. Hierdurch konnte der Betrüger einen vierstelliger Geldbetrag auf ein anderes Bankkonto transferieren, was die 65-Jährige erst später bemerkte.

Bitte beachten Sie folgende Warnhinweise:

- Die Firma Microsoft führt solche Anrufe nicht durch (Hinweise hierzu auch auf der Microsoft-Homepage) - Nicht auf Anrufe von angeblichen Microsoft-Mitarbeitern eingehen und sofort auflegen. - Auf keinen Fall persönliche Daten, Bankkonto- oder Kreditkartendaten oder Zahlungsdaten wie PINs oder TANs an Unbekannte oder Dritte herausgeben - Keine Software installieren oder installieren lassen.

Wenn Sie bereits Opfer einer solchen Straftat wurden, dann beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Rechner sofort vom Internet trennen und runterfahren. - Über einen anderen nicht infizierten Rechner unverzüglich betroffene Passwörter ändern. - Kontakt zu den Zahlungsdiensten und Unternehmen aufnehmen, deren Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt sind - Vom Geldinstitut beraten lassen, ob bereits getätigte Zahlungen zurückgeholt werden können - Anzeige bei der Polizei erstatten!

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell