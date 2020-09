Polizei Mettmann

POL-ME: Autofahrerin nach Alleinunfall schwer verletzt - Wülfrath - 2009174

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Mettmann Am Dienstag (29. September 2020) hat eine 67-jährige Autofahrerin aus Velbert bei ihrer Fahrt über die Flandersbacher Straße in Wülfrath die Kontrolle über ihren Wagen verloren und ist von der Straße abgekommen. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt, zudem entstand ein hoher Sachschaden.

Das war passiert:

Gegen 11:15 Uhr war die Velberterin mit ihrem VW Polo über die Flandersbacher Straße gefahren, als sie auf Höhe "Rheinkalk" in einer Kurve ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, von der Straße rutschte und in einen Baum prallte. Dabei wurde die Frau schwer verletzt.

Zeugen alarmierten einen Rettungswagen, welcher die Frau zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachte. Der Polo wurde bei dem Unfall schwer beschädigt. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt beläuft sich der bei dem Unfall entstandene Sachschaden auf eine Summe von rund 10.000 Euro.

(Hinweis an Medien: In einer ursprünglichen Version dieser Pressemeldung hat sich leider ein Datumsfehler eingeschlichen, der in dieser neuen Pressemeldung behoben wurde.)

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell