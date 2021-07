Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hinterzarten: Pedelec-Fahrer stürzt und verletzt sich leicht

Freiburg (ots)

Am 27.07.2021, gegen 13:18 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Mann mit seinem Pedelec die Alpersbacher Straße in Hinterzarten in Richtung Bisten. Aufgrund ungeklärter Ursache gerät er nach links von der Fahrbahn ab, stürzte und rutschte den Hang am Fahrbahnrand hinunter. Durch den Sturz verletzte sich der Radfahrer leicht und wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik zur weiteren ärztlichen Versorgung verbracht. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100,00 EUR.

RTN/ca

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell