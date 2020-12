Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Diebstahl einer Geldbörse aus einem Einfamilienhaus+++

OldenburgOldenburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden eine Geldbörse und ein Etui mit Bankkarten aus einem Wohnhaus in der Straße Unter den Linden entwendet. Der 62-jährige Geschädigte zeigte am gestrigen Abend an, dass er in der Nacht gegen 4 Uhr aufgewacht sei und eine männliche Person in seiner Hofeinfahrt festgestellt habe. Zudem sei seine Haustür nur angelehnt gewesen. Er habe den Herren angesprochen und dieser habe angegeben, eine bestimmte Hausnummer zu suchen. Als der Geschädigte mitteilte, dass diese Hausnummer in der Straße nicht existiere, habe sich der Mann zu Fuß entfernt. Der Mann wird auf 20-22 Jahre alt geschätzt, sei etwa 185 cm groß gewesen und von normaler Statur. Er habe blondes, mittellanges Haar gehabt und sei mit einem Parker bekleidet gewesen. Am folgenden Morgen habe gegen 08:00 Uhr ein Pärchen bei ihm geklingelt. Als er die Haustür öffnete, habe er das Pärchen jedoch nur noch weggehen sehen. Kurze Zeit später habe er dann seine Geldbörse vor der Haustür entdeckt. Die Polizei geht davon aus, dass das Pärchen die Geldbörse gefunden hatte, und dem Eigentümer zurückgeben wollte. Aus der Geldbörse wurde Bargeld in dreistelliger Höhe entwendet. Außerdem stellte der Geschädigte das Fehlen eines Etuis fest, in dem er seine Bankkarten aufbewahrt hatte. Die Polizei bittet das Pärchen, sowie ggf. weitere Zeugen sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden. (1491146)

