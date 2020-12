Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: PKW kippt nach Verkehrsunfall in Edewecht auf die Seite+++

Am Donnerstag, dem 17.12.2020, gegen 14:10 Uhr kam es in Edewecht zu einem Verkehrsunfall, der den Einsatz von Rettungsdienst, freiwilliger Feuerwehr und der Polizei erforderte. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei Bad Zwischenahn befuhr eine 19jährige aus der Gemeinde Bösel mit ihrem PKW VW Polo die Straße "Zum Stadion" in Richtung "Hauptstraße". Dort beabsichtige die junge Frau nach links in Richtung Ortsmitte einzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der 63jährigen Unfallgegnerin aus der Gemeinde Edewecht, die mit ihrem PKW Ford Fiesta die bevorrechtigte Hauptstraße ebenfalls in Richtung Ortsmitte befuhr. Infolge des Zusammenstoßes beider PKW kippte der Ford schließlich mit der Fahrerseite auf die Fahrbahn und blieb in dieser Position liegen. Der einzigen Insassin gelang es mit Unterstützung mehrerer Ersthelfer ihr Fahrzeug durch den Kofferraum zu verlassen. Da ursprünglich von einer eingeklemmten Person ausgegangen wurde, wurden neben zwei Rettungswagen und zwei Funkstreifenwagen auch die freiwillige Feuerwehr Edewecht alarmiert und zum Einsatzort entsandt. Die beiden Unfallbeteiligten wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und nach einer Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in umliegenden Krankenhäuser eingeliefert. Der Bereich um die Verkehrsunfallstelle musste vorübergehend voll gesperrt werden, bis die beteiligten Fahrzeuge von beauftragten Abschleppunternehmen abtransportiert wurden. Die Polizei möchte sich ausdrücklich für das couragierte Verhalten der Ersthelfer vor Ort bedanken, die sich sowohl um die verletzten Personen gekümmert haben als auch die Unfallstelle vorbildlich abgesichert haben.

