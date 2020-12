Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Einbruch++Randalierer am Swarte-Moor++Unberechtigte in Sporthalle++Sachbeschädigung an Pkw++Zeugenaufruf nach Straßenraub+++Hubschraubereinsatz nach vermissten Damen++

++Einbruch++

In der Zeit von Freitag, 18.00 Uhr bis Samstag, 07.30 Uhr kam es in der Weißenmoorstraße zu einem Einbruch in eine dortige Firma. Es wurden eine Seitentür aufgehebelt und die Büros durchsucht. Es wurde Bargeld entwendet.

++Randalierer am Swarte-Moor++

Zum wiederholten Male wurden Ruhestörungen im Bereich der Oberschule Ofenerdiek gemeldet. Bei Eintreffen der Streifenwagen in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 01.00 Uhr bemerkten die Beamten, dass unbekannte Personen regelrechte Barrikaden errichtet hatten. Es wurden ein Fahrradständer, dicke Äste, ausgehobene Gullydeckel, ein Fahrrad und Teile eines Basketballkorbs auf den Zufahrtsweg gelegt, so dass ein Befahren unmöglich war. Anschließend mussten die Beamten großflächige Beleidigungen zum Nachteil der Polizei auf dem Asphalt feststellen. Die Verursacher konnten nicht mehr angetroffen werden. Bereits am Freitagabend hielten sich ca. 10 Personen am dortigen See auf, die bei Erblicken der Beamten in alle Richtungen flüchteten. Zwei Personen konnten gestellt werden, gegen die ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet wurde.

++Unberechtigte in Sporthalle++

Freitagnacht gegen 00.30 Uhr wurden sechs Jugendliche in der Sporthalle am Schützenweg angetroffen, die sich dort unbefugt Zugang verschafft hatten. Neben einer Anzeige wegen Hausfriedensbruch wurden auch hier Ordnungswidrigkeiten wegen der Verstöße gegen die aktuell geltende Coronaverordnung eingeleitet. Die Jugendlichen wurden an ihre Eltern übergeben.

++Sachbeschädigung an Pkw++

Freitagabend gegen 22.00 Uhr wurde die eingeschlagene Heckscheibe eines Pkws in der Rostocker Straße gemeldet. Eine Zeugin konnte die beiden Täter beschreiben, so dass diese kurze Zeit später in Tatortnähe durch Polizeibeamte gestellt werden konnten.

++Zeugenaufruf nach Straßenraub++

Freitagabend gegen 21.00 Uhr wurden drei männliche Opfer zunächst von einem jüngeren Mann in der Straße Lindenhofsgarten nach Bargeld gefragt. Als ein Opfer in der Geldbörse nachschaute, griff der unbekannte Täter nach diesem und es kamen zwei weitere Männer dazu, die anschließend gemeinschaftlich auf die drei Opfer einschlugen, u.a. mit einem Schlagstock. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß ohne Diebesgut in Richtung Ehnernstraße. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 790-4115 zu melden.

++Hubschraubereinsatz nach vermissten Damen++

Samstagnachmittag kam es zum Einsatz des Polizeihubschraubers im Stadtgebiet, da zunächst im Bereich Eversten eine 81jährige demente Dame von ihrem Ehemann als vermisst gemeldet worden war. Sie konnte wohlbehalten in Bloherfelde angetroffen werden.

Kurz danach meldete ein Seniorenheim in Donnerschwee eine 86jährige demente Dame mit Rollator als abgängig. Diese wurde durch nette Passanten im Nahbereich nach einem Sturz gefunden. Sie wurde leicht verletzt in ein Oldenburger Krankenhaus verbracht.

