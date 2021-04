Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Pedelecs gestohlen und Autos durchwühlt

Unbekannte waren von zwischen Mittwoch und Donnerstag in Uhingen unterwegs.

Zwischen Mittwoch 20 Uhr und Donnerstag 7.30 Uhr waren Unbekannte in Uhingen zu Gange. In der Bläsibergstraße, Stuifenstraße und Bosslerstraße durchwühlten sie drei Autos die offensichtlich nicht verschlossen waren. Aus einem Auto wurden Kleinigkeiten mitgenommen. In der Bläsibergstraße stand in einer Garage ein Pedelec. Das klauten die Unbekannten, ebenso zwei Pedelecs Stauferlandstraße. Wer die Räder geklaut hat ist nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Das Polizeirevier Uhingen sucht Zeugen die Hinweise zu den Dieben geben können und fragt:

- Wer hat von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Personen gesehen? - Wer hat von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Fahrzeuge gesehen? - Wem ist sonst etwas Verdächtiges aufgefallen? - Wer kann sonst Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Uhingen unter der Telefonnummer 07161/93810 zu melden.

