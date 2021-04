Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gruibingen/A8 - Laster brennt

Für erhebliche Behinderungen sorgte ein Brand am Donnerstag auf der A8 bei Gruibingen.

Kurz vor 7.40 Uhr fuhr der 54-Jährige mit seinem Laster auf der A8 in Richtung München. Kurz vor der Rastanlage Gruibingen geriet sein IVECO, vermutlich auf Grund eines technischen Defekts, in Brand. Durch das Feuer brannte der Lkw im Bereich des Fahrerhauses komplett aus. Der 54-Jährige erlitt eine Rauchgasvergiftung und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr löschte das brennendes Fahrzeug. Danach wurde es zur Rastanlage Gruibingen geschleppt. Es entstand ein Schaden von etwa 45.000 Euro. Durch die Einsatzmaßnahmen bildete sich ein erheblicher Rückstau für den Verkehr. Nachdem die Fahrbahnen wieder gereinigt waren, konnte die Autobahn kurz vor 11.30 Uhr wieder auf allen Fahrstreifen freigegeben werden.

